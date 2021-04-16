Коротко о "Rapeh.Store":

Рапэ – инструмент народной медицины Южной Америки, который проведет вас по пути к самопознанию, в результате которого вы сможете обнаружить долгожданные изменения в своей жизни.

Мы верим в способность самоисцелению с помощью растительной медицины. Эти практики использовались во всем мире на протяжении тысяч лет. Лишь в течение последних 100 лет эти методы были изучены более глубоко, чтобы раскрыть все преимущества, которые можно получить от их использования. Сайт предоставляет услугу для ознакомления и не преследует коммерческую цель

Раскройте:

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Чистое Сознание

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Концентрация

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Верный Путь

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Что такое рапэ

Рапэ – это законная священная шаманская традиционная медицина, которую целители Амазонки применяют ни одно столетие.

Для приготовления Рапэ делают сбор из священных ингредиентов: лекарственные травы и пепел деревьев. После трудоемкого и священного процесса получается сухой порошок серого цвета, который используется на церемонии рапэ.

Эффект рапэ

Говоря об эффектах рапэ, стоит вспомнить первостепенные цели коренных племен. Каждый сорт рапе имеет свои тонкости. К примеру, шаманы используют рапе, чтобы настроить свои энергетические каналы и свое высшее Я для усиления своей связи с миром и вселенной. Узнать о рапэ больше.

Рапэ оказывает сильное антибактериальное действие. Если организм слишком перегружен токсинами, рвота может быть побочным эффектом, который приводит к тщательному очищению. Кроме того, рапе может усиливать целебные свойства других растений.

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Что такое сананга

Сананга – тропическое растение, растущее вдоль рек Амазонки в Южной Америке. Это мощное священное лекарство шаманов используется в различных лечебных целях: начиная от лечения физических и духовных недугов. Она используется для очищения ума и энергий и получения совершенно новой формы восприятия и подхода к жизни.

Чистый дух Сананги поддерживает глубокое очищение заблокированных энергий на эмоциональном, физическом и духовном уровнях. Она может уравновесить и увеличить вашу энергию и найти корни ваших болезней и блокировок, что приведет к полному равновесию, концентрации и спокойствию.

Эффект сананга

Сананга детоксифицирует организм. Повышает зрительное восприятие и улучшает цвета. Избавляет от давнего внутреннего гнева. Помогает при психических расстройствах, таких как зависимость, депрессия и беспокойство, а также восстанавливает энергетическое поле. Лечит духовные болезни, вызванные негативными энергиями в теле.

Ответы на частые вопросы о рапэ:

Какие условия хранения и срок годности?

Рапэ – очень мелкий порошок, который легко впитывает влагу и сохнет под прямыми солнечными лучами.
Чтобы получить наилучшие впечатления, храните Rapéh в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и сильного тепла.
Следуя этим простым правилам, вы можете хранить свой Rapéh годами, не теряя при этом его прочности.

Какой точный состав?

Состав на 100% натуральный, состоит из лекарственных растений Амазонки, разрешенных во всем мире. Рапе происходит из бразильских племен, которые держат в секрете точный состав, так как это наследие их старейших.
Без добавок. Прямиком из тропического леса.

Как часто мне следует использовать Рапэ?

Это зависит от вашего намерения.
Обычно мы советуем использовать его не чаще 2 раз в день для достижения наилучших результатов. Не превращайте рапэ в привычку, используйте его с умом, как главное и союзное растение.
Если вы чувствуете, что ваш нос заложен, уменьшите количество, которое вы принимаете ежедневно, или сделайте перерыв.

Законно ли это в моей стране?

Рапэ это не наркотик. Все наши продукты легальны. Ни один из сортов, который мы продаем, не имеет психоактивный эффект. А, также, не содержит психоактивных ингредиентов.

Купить рапэ Москва

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